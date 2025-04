Battaglia politica sui parchi eolici | No a 66 pali grattacielo tra Emilia Romagna e Marche

Romagna, Toscana e Marche che è il Montefeltro, scelta da Leonardo per lo sfondo della Gioconda, rischia di essere stravolta dai nuovi maxi impianti eolici che la Regione Toscana intende autorizzare. Se arriverà il via libera per tutti, nel giro di poco tempo saranno realizzati 66 aerogeneratori alti come grattacieli (tra i 180 e i 200 metri) che, attaccano i comitati, “rischiano di aver un disastroso impatto ambientale sui crinali e su tutto l’ecosistema del Montefeltro”. Domani volgerà al termine la procedura per l’autorizzazione di uno degli impianti eolici più contestati, in questi mesi, da sindaci della Romagna e delle Marche, da comitati e associazioni. Ilrestodelcarlino.it - Battaglia politica sui parchi eolici: “No a 66 pali grattacielo tra Emilia Romagna e Marche” Leggi su Ilrestodelcarlino.it Bologna, 29 aprile 2025 – In gioco non ci sono solo i panorami mozzafiato, che ispirarono Leonardo da Vinci. Quella terra meravigliosa tra, Toscana eche è il Montefeltro, scelta da Leonardo per lo sfondo della Gioconda, rischia di essere stravolta dai nuovi maxi impiantiche la Regione Toscana intende autorizzare. Se arriverà il via libera per tutti, nel giro di poco tempo saranno realizzati 66 aerogeneratori alti come grattacieli (tra i 180 e i 200 metri) che, attaccano i comitati, “rischiano di aver un disastroso impatto ambientale sui crinali e su tutto l’ecosistema del Montefeltro”. Domani volgerà al termine la procedura per l’autorizzazione di uno degli impiantipiù contestati, in questi mesi, da sindaci dellae delle, da comitati e associazioni.

