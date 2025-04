Malore mentre lavora sulla barca | muore in porto Giuseppe Travaglini 72 anni ex carrozziere riparatore di imbarcazione

porto, dove è stato avvistato in acqua un corpo senza vita. È accaduto ieri intorno alle 13.45 nei pressi del circolo nautico. Alcune persone che stavano. Corriereadriatico.it - Malore mentre lavora sulla barca: muore in porto Giuseppe Travaglini (72 anni) ex carrozziere riparatore di imbarcazione Leggi su Corriereadriatico.it SAN BENEDETTO Choc al, dove è stato avvistato in acqua un corpo senza vita. È accaduto ieri intorno alle 13.45 nei pressi del circolo nautico. Alcune persone che stavano.

