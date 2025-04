Via Filzi degrado dai tempi lunghi Sale l’allarme non basterà l’estate I rischi sanitari

Filzi, dove sarebbe dovuta sorgere la nuova caserma, oggi ridotta ad area deserta e allagata. A fare il punto è l’assessore ai lavori pubblici Marco Sacchetti, che parla apertamente di una situazione “molto complicata” e ribadisce: “Non dipende da errori dell’amministrazione, ma da eventi imprevedibili.” La storia si complica da mesi: il Comune ha formalizzato la risoluzione del contratto con il raggruppamento di imprese vincitrici della gara per la costruzione della caserma, avviata con la formula del leasing in costruendo. “Il contratto è stato risolto nella sua totalità ma la controparte sostiene una tesi diversa e ha fatto ricorso. Sarà un giudice a dirimere la questione”. Lanazione.it - “Via Filzi, degrado dai tempi lunghi”. Sale l’allarme, non basterà l’estate. I rischi sanitari Leggi su Lanazione.it Arezzo, 29 aprile 2025 – Da progetto strategico per la sicurezza del quartiere a simbolo di abbandono. È il destino dell’area di via, dove sarebbe dovuta sorgere la nuova caserma, oggi ridotta ad area deserta e allagata. A fare il punto è l’assessore ai lavori pubblici Marco Sacchetti, che parla apertamente di una situazione “molto complicata” e ribadisce: “Non dipende da errori dell’amministrazione, ma da eventi imprevedibili.” La storia si complica da mesi: il Comune ha formalizzato la risoluzione del contratto con il raggruppamento di imprese vincitrici della gara per la costruzione della caserma, avviata con la formula del leasing in costruendo. “Il contratto è stato risolto nella sua totalità ma la controparte sostiene una tesi diversa e ha fatto ricorso. Sarà un giudice a dirimere la questione”.

