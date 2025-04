Perché fuori dal Tribunale è apparsa una panchina bianca | il significato

panchina bianca posta proprio davanti al Tribunale. A volerla è stata l'amministrazione comunale per onorare la memoria di tutte le vittime degli incidenti avvenuti nei luoghi di lavoro. La scopertura della panchina bianca, e la cerimonia di inaugurazione, sono avvenute nella mattinata di.

