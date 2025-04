Giletti e l’inchiesta ‘Zero titoli’ | Dopo scandalo diplomi lo spettro dei rifiuti carabinieri indaghino

diplomi e lauree false, con tanto di cerimonia ufficiale di consegna, ma non solo. Lo Stato delle Cose, la trasmissione di Massimo Giletti in onda questa sera su Raitre, torna sull’inchiesta “Zero titoli" della Procura di Trani che indaga su una presunta truffa relativa a lauree e titoli di studio falsi, in cui .L'articolo Giletti e l’inchiesta ‘Zero titoli’: “Dopo scandalo diplomi lo spettro dei rifiuti, carabinieri indaghino” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) –e lauree false, con tanto di cerimonia ufficiale di consegna, ma non solo. Lo Stato delle Cose, la trasmissione di Massimoin onda questa sera su Raitre, torna sul“Zero titoli" della Procura di Trani che indaga su una presunta truffa relativa a lauree e titoli di studio falsi, in cui .L'articolo: “lodei” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Su altri siti se ne discute

Giletti e l’inchiesta ‘Zero titoli’: “Dopo scandalo diplomi lo spettro dei rifiuti, carabinieri indaghino” - (Adnkronos) – Diplomi e lauree false, con tanto di cerimonia ufficiale di consegna, ma non solo. Lo Stato delle Cose, la trasmissione di Massimo Giletti in onda questa sera su Raitre, torna sull’inchiesta “Zero titoli" della Procura di Trani che indaga su una presunta truffa relativa a lauree e titoli di studio falsi, in cui […] 🔗periodicodaily.com

Indire, l’inchiesta sul mercato illecito dei titoli di specializzazione: comunicato Gruppo Uniti per Indire - Pubblichiamo il comunicato stampa giunto in redazione a proposito dell’inchiesta sul mercato illecito dei titoli di specializzazione che solleva tanti interrogativi sulla formazione docenti. Secondo il Gruppo Docenti Uniti per Indire i corsi Indire da 30 CFU rappresentano un’opportunità per una scuola inclusiva e accessibile. Indire: un faro di opportunità per una formazione inclusiva e […] The post Indire, l’inchiesta sul mercato illecito dei titoli di specializzazione: comunicato Gruppo Uniti per Indire first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

“Lo Stato delle Cose”, nuova inchiesta bomba per Giletti: di cosa si tratta - Programmi Tv, lunedì 7 aprile alle 21.20 su Rai 3 torna l’appuntamento con “Lo Stato delle Cose”, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti. Anche in questa nuova puntata, il giornalismo d’inchiesta si intreccia con i temi politici e sociali più caldi dell’attualità nazionale e internazionale. Al fianco di Giletti, Michele Santoro, con cui sarà affrontato un dibattito serrato sui grandi temi dell’agenda pubblica. 🔗tvzap.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giletti e l'inchiesta 'Zero titoli': Dopo scandalo diplomi lo spettro dei rifiuti, carabinieri indaghino; Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti; Lo stato delle cose stasera in tv lunedì 28 aprile su Rai 3: inchieste e ospiti del programma di Massimo Giletti; Anticipazioni per “Lo stato delle cose” del 28 aprile alle 21.20 su Rai 3: la “versione di Michele Santoro”. 🔗Ne parlano su altre fonti