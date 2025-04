Momenti indimenticabili per Melissa Satta e Carlo Beretta

Melissa Satta e Carlo Beretta: una vacanza da sogno tra amore e famiglia su Donne Magazine. Donnemagazine.it - Momenti indimenticabili per Melissa Satta e Carlo Beretta Leggi su Donnemagazine.it Scopri come la coppia ha trascorso le vacanze pasquali tra Miami e Repubblica Dominicana.: una vacanza da sogno tra amore e famiglia su Donne Magazine.

Su altri siti se ne discute

Sanremo 2023: i vincitori e i momenti indimenticabili - Un'edizione ricca di emozioni e colpi di scena, con artisti che hanno lasciato il segno. Leggi tutto Trionfi e sorprese alla 75esima edizione del Festival di Sanremo su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Re Carlo e Camilla, gli ultimi momenti indimenticabili in Italia - Re Carlo e Camilla sono ormai tornati in Gran Bretagna dopo 4 giorni meravigliosi trascorsi in Italia dove il viaggio di Stato è stato trasformato in una sorta di luna di miele, dato che a Roma hanno festeggiato il loro ventesimo anniversario di matrimonio. Re Carlo e Camilla, il ritorno a casa Carlo e Camilla sono a casa. Trascorreranno un weekend di riposo in campagna, prima di tornare ai consueti doveri istituzionali la prossima settimana. 🔗dilei.it

Melissa Satta festeggia il compleanno a Milano con Carlo Beretta e le amiche vip: ecco le foto esclusive - Melissa Satta ha recentemente festeggiato il suo 39° compleanno il 7 febbraio, in un’atmosfera di gioia e affetto a Milano. L’ex velina sarda, conosciuta per la sua bellezza e il suo carisma, ha scelto questa città come palcoscenico per una celebrazione che ha unito amici, affetti e momenti romantici. La festa è iniziata in un elegante ristorante, per poi proseguire in un locale alla moda, creando un clima festoso che ha reso la serata indimenticabile. 🔗velvetgossip.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Melissa Satta e Carlo Beretta, nessuna crisi: solo amore e vacanze con Maddox; Melissa Satta ha ritrovato l’amore: il nuovo fidanzato è Carlo Gussalli Beretta; Melissa Satta, la nuova passione con Maddox dopo Matteo Berrettini: «Le nostre serate»; Matteo Berrettini e il momento no: Melissa Satta vola a Miami per sostenerlo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Melissa Satta e Carlo Beretta, nessuna crisi: solo amore e vacanze con Maddox - Nessuna crisi tra Melissa Satta e Carlo Beretta: il loro amore brilla sotto il sole di Miami e della Repubblica Dominicana, insieme a Maddox ... 🔗dilei.it

Melissa Satta, prove di famiglia a Miami: le foto con Maddox e Carlo Beretta - Giorni di festa e di gioia per Melissa Satta che è partita con suo figlio Maddox e il compagno Carlo Beretta. Le foto da Miami. 🔗msn.com

Melissa Satta e Carlo Beretta in vacanza a Miami e nella Repubblica Dominicana - Melissa Satta e Carlo Beretta hanno deciso di concedersi una vacanza tra Miami e la Repubblica Dominicana. Con loro anche il piccolo Maddox, figlio della showgirl. 🔗gazzetta.it