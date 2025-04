Dipendente di un money transfer picchiato e rapinato dell’incasso | andava a depositare i soldi

picchiato e rapinato ieri mattina, la vittima un giovane di 26 anni, originario del Bangladesh Dipendente di un’attività di money transfe r.Sull’episodio indagano i carabin ieri di Gallarate che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero fornire elementi utili a individuare gli aggressori, fuggiti con il bottino. Secondo quanto ricostruito il ventiseienne ieri mattina intorno alle 9 si stava recando all’Ufficio Postale in piazza Timavo per depositare l’incasso del money transfer, per lui una commissione che svolge abitualmente. Ma ieri ad attenderlo c’erano tre uomini che probabilmente lo tenevano d’occhio da qualche tempo e conoscevano il tragitto seguito dal giovane per arrivare alla filiale delle Poste portando con sé l’incasso dell’attività. Ilgiorno.it - Dipendente di un money transfer picchiato e rapinato dell’incasso: andava a depositare i soldi Leggi su Ilgiorno.it Gallarate, 29 aprile 2025 –ieri mattina, la vittima un giovane di 26 anni, originario del Bangladeshdi un’attività ditransfe r.Sull’episodio indagano i carabin ieri di Gallarate che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero fornire elementi utili a individuare gli aggressori, fuggiti con il bottino. Secondo quanto ricostruito il ventiseienne ieri mattina intorno alle 9 si stava recando all’Ufficio Postale in piazza Timavo perl’incasso del, per lui una commissione che svolge abitualmente. Ma ieri ad attenderlo c’erano tre uomini che probabilmente lo tenevano d’occhio da qualche tempo e conoscevano il tragitto seguito dal giovane per arrivare alla filiale delle Poste portando con sé l’incasso dell’attività.

