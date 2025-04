Per le Olimpiadi Milano-Cortina mancano anche i vigili del fuoco | Non si possono improvvisare

Olimpiadi Milano-Cortina, almeno per la parte lombarda e dunque, restringendo il campo alle località interessate – Milano e la provincia di Sondrio – "nessun fondo è stato ancora stanziato per il potenziamento del dispositivo di soccorso e i vigili del fuoco, tra i protagonisti imprescindibili nella gestione delle emergenze, navigano nel buio più totale" osserva Catelotti. "Eppure, già un anno fa, erano stati richiesti investimenti chiari e mirati per coprire le indennità e gli straordinari del personale e implementare un adeguato piano di formazione e addestramento", osserva il segretario del comparto.

