Estetista Oss e geometri sono 151 le offerte di lavoro nella Bergamasca

Ecodibergamo.it - Estetista, Oss e geometri, sono 151 le offerte di lavoro nella Bergamasca Leggi su Ecodibergamo.it OCCUPAZIONE. Ecco le posizioni aperte nei dieci centri per l’impiego della provincia di Bergamo questa settimana.

Altre fonti ne stanno dando notizia

I geometri della Vª A del Quarenghi si sono ritrovati - Nella loro chat hanno l’immagine di Giacomo Quarenghi, il celebre architetto che dà il nome all’Istituto tecnico per geometri di Bergamo. Attraverso una chat i geometri diplomati nel 1990 si sono dati appuntamento e ritrovati venerdì 21 marzo per una cena alla Trattoria Falconi di Ponteranica. Un’occasione di festa e di ricordi con la promessa: rivedersi presto. 🔗bergamonews.it

Beauty party per bambine dai 4-5 anni, l’estetista: “Fenomeno diffuso, ecco quali sono i rischi” - Roma, 20 aprile 2025 – Beauty party per bambine dai 4-5 anni in su, maschere di bellezza e scrub, make-up, nei saloni dedicati o direttamente a casa. Perlita Vallasciani, presidente nazionale Cna estetiste: cosa sta succedendo? “Leggiamo anche noi, pare un fenomeno sempre più diffuso. Una cliente mi ha appena raccontato che la sua bambina di 8 anni ha ricevuto un invito per un compleanno. La festa consiste in un beauty party in casa, con l’estetista a domicilio, che fa maschere di bellezza o manicure. 🔗quotidiano.net

Si licenzia per fare l’Oss. “Il tirocinio nel reparto dove sono stata curata dal Covid” - Macerata, 19 marzo 2025 – Ha lasciato il posto fisso come addetta al controllo qualità in una nota azienda di Visso per diventare operatrice socio-sanitaria. E adesso la vita, con il tirocinio, l’ha portata all’ospedale di Fabriano, in Riabilitazione intensiva, nello stesso reparto in cui era stata ricoverata durante il percorso post Covid. Un’esperienza che aveva lasciato un segno in lei e tanta gratitudine, con la promessa che sarebbe tornata per fare qualcosa. 🔗ilrestodelcarlino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Estetista, Oss e geometri, sono 151 le offerte di lavoro nella Bergamasca; Bergamo città; Stipendio stage e tirocinio 2025, gli importi per ogni regione. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Estetista, Oss e geometri, sono 151 le offerte di lavoro nella Bergamasca - Le posizioni aperte sono 151 e spaziano dall’estetista, all’Oss fino al geometra. Come ogni settimana sono state pubblicate sul sito dell’amministrazione provinciale le offerte lavoro attive nei dieci ... 🔗ecodibergamo.it