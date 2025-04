Tom Holland e Zendaya | complicità in set e impegno con anello da 200mila dollari

Holland e Zendaya continua a destare interesse nel panorama hollywoodiano, a seguito di un recente avvistamento pubblico che ne ha sottolineato l'armonia e la complicità. Durante le riprese della terza stagione della celebre serie HBO Euphoria, l'attore britannico ha fatto da accompagnatore all'attrice di spicco, mentre trascorrevano una giornata . L'articolo Tom Holland e Zendaya: complicità in set e impegno con anello da 200mila dollari è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Spider-Man 4: Sadie Sink sarà la nuova Mary Jane? "Tom Holland non farebbe mai questo a Zendaya" - Secondo alcune voci, la star di Stranger Things appena entrata nel cast del cinecomic potrebbe essere una nuova versione della classica MJ Sadie Sink è entrata a far parte del Marvel Cinematic Universe, in quanto apparirà in Spider-Man 4, e sul web si sono già scatenate le reazioni più appassionate su chi potrebbe interpretare. Si conoscono ancora pochi dettagli sull'imminente quarto film del franchise di Spider-Man con Tom Holland, oltre alla conferma che uscirà nel 2026, che Holland tornerà e che Destin Daniel Cretton di Shang-Chi sarà il regista. 🔗movieplayer.it

Tom Holland e Zendaya: prima apparizione insieme sul set di Euphoria 3 dopo il fidanzamento - L'attore di Spider-Man Tom Holland ha raggiunto Zendaya sul set della terza stagione di Euphoria, segnando la loro prima uscita pubblica dopo l'annuncio del fidanzamento. Tom Holland e Zendaya, una delle coppie più amate di Hollywood, sono tornati a farsi vedere insieme dopo la notizia del loro fidanzamento ufficiale. L'attore britannico, noto per il suo ruolo di Spider-Man, è stato infatti avvistato sul set della terza stagione di Euphoria, dove ha accompagnato Zendaya durante una giornata di riprese della popolare serie HBO. 🔗movieplayer.it

The Odyssey di Christopher Nolan: Tom Holland, Matt Damon e Zendaya sul set, che scene hanno girato? [FOTO] - Settimana di gustosi avvistamenti su set di The Odyssey di Christopher Nolan: dopo Matt Damon e Zendaya, anche Tom Holland è stato fotografato in armatura durante le riprese del kolossal basato sul poema epico di Omero. 🔗comingsoon.it

