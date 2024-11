Ilfattoquotidiano.it - Giletti rivela: “Ho un video in cui un calciatore di Inter o Milan aggredisce una ragazza”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Hanno mandato unalla nostra redazione, si vede tutto e le cose non sono confutabili. Si tratta di unfamosissimo, era in stato confusionale”. Durante la trasmissione Lo stato delle cose, in onda su Rai 3, Massimoha parlato di un fatto molto grave che, a detta sua, vede coinvolto un famosodi. Nel corso della puntata, il conduttore ha ammesso di aver ricevuto unche mostra un episodio agghiacciante: un, in stato confusionale, che colpisce in modo violento unanel privé di un noto locale della città.La descrizione diriporta molti dettagli dell’accaduto: secondo quanto documentato nel filmato in possesso del conduttore, ilsi è avventato sullafacendola cadere per terra. L’uomo ha poi infierito, sollevandola e colpendola di nuovo.