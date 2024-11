Liberoquotidiano.it - Farmaceutica, i 50 anni di Otsuka in Europa tra ricerca e innovazione

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 26 nov. (Adnkronos Salute) - Dal Giappone all', per faree mettere a punto nuove terapie. Soprattutto nelle aree di psichiatria, neurologia, malattie infettive, nefrologia e onco-ematologia. E', tra le farmaceutiche nipponiche di lunghissima tradizione (100nel 2021) e che dal 1974 è presente anche nel Vecchio Continente. Oggi l'azienda conta nel mondo 34.388 dipendenti, un fatturato consolidato di circa 13,27 miliardi di euro e una spesa di 2 miliardi ine Sviluppo nel 2023. Inimpiega circa 500 dipendenti ed è focalizzata anche sullo sviluppo di terapie digitali. Leader nella salute mentale,finanzia numerosi programmi diin aree poco esplorate come la tubercolosi, tutt'oggi una patologia che costituisce un problema di salute pubblica globale molto significativo.