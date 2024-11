Quifinanza.it - Dimentichiamo le valigie di Gucci in Galleria, quest’anno l’albero lo fa Dior

Per la prima volta nella sua storia, il brand di lussosi prepara a realizzaredi Natale al centro dellaVittorio Emanuele II di Milano, proprio accanto alla sua boutique. Un debutto attesissimo, che segna un nuovo capitolo nella tradizione natalizia della città, celebre per i suoi spettacoli di luci e decorazioni raffinate.Un’eredità di lusso: da Swarovski a2024 prende il posto di, che lo scorso anno aveva destato non poche critiche con un’installazione audace e non convenzionale: un abete composto da blocchi rappresentanticon il logo della maison. Prima ancora, Swarovski aveva dominato per anni con i suoi iconici alberi tempestati di cristalli, diventati simbolo di eleganza e lusso sotto la cupola della.Fonte: IPABoutiqueinVittorio Emanuele, Milano.