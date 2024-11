Cultweb.it - Come come nacque la macchina fotografica istantanea Polaroid? C’è lo zampino di una bambina

Era il 26 novembre 1948. In un negozio di articoli fotografici di Boston fu venduta la prima. Un oggetto che ha trasformato il modo in cui possiamo catturare i ricordi. Ideata da Edwin Land negli anni ’40,da una semplice ma geniale domanda: “Perché non possiamo vedere subito le foto scattate?“. Nel 1943, durante una passeggiata con sua figlia, Edwin Land fu ispirato dalla sua domanda innocente e decise di creare un sistema che eliminasse l’attesa dello sviluppo fotografico. Già famoso per aver inventato i filtri polarizzanti, Land si concentrò su un concetto innovativo: un film che includesse sia il negativo che il positivo, in grado di svilupparsi in pochi minuti.Dopo anni di lavoro, Land presentò il primo prototipo di, chiamato Land Camera, nel 1947 durante un convegno dell’Optical Society of America.