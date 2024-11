Charlize Theron | 10 cose che forse non sai sull’attrice

Leggi su Cinefilos.it

: 10chenon saiConsiderata una delle attrici più talentuose della sua generazione, la sudafricanaè un concentrato di bellezza e doti attoriali, più e più volte dimostrate attraverso i numerosi ruoli di rilievo da lei interpretati. Vincitrice di alcuni tra i premi più ambiti di Hollywood, laha costruito una carriera all’insegna della versatilità, passando con naturalezza di genere in genere, e affermandosi come una delle celebrità più influenti del mondo del cinema.Ecco 10che non sai di. I film di1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attrice inizia a recitare per il cinema sul finire degli anni Novanta, in film come L’avvocato del diavolo (1997), con Keanu Reeves, Celebrity (1998), Le regole della casa del sidro (1999), Men of Honor (2000), La leggenda di Bagger Vance (2000), e Monster (2003), grazie al quale si consacra.