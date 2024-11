Bea and her Business e Sarah ‘Safety Net’ | Un brano audace ribelle e pieno di carattere

Leggi su Funweek.it

Nella scena pop britannica ha iniziato a brillare la nuova stella di Bea Wheeler alias Bea and her, giovanissima artista che ha scalato le classifiche con ilSafety Net. Dal 22 novembre, il singolo ha una nuova versione impreziosita dalla partecipazione di, tra le più promettenti voci del pop italiano. Una collaborazione nata a distanza unendo due mondi molto vicini fra loro, per attitudine e ambizione. Abbiamo incontrato Bea ea Milano, nella loro casa discografica: ecco la nostra chiacchierataBenvenuta in Italia, Bea! È la tua prima volta qui?Bea Sì, è la mia prima volta. È fantastico, mi sta piacendo moltissimo!Congratulazioni a entrambe per questa vostra collaborazione! Com’è stato lavorare insieme?Bea È stata un’esperienza davvero incredibile! Abbiamo lavorato a distanza: io ero nel Regno Unito, mentreera qui in Italia, quindi non eravamo fisicamente nello stesso posto mentre il tutto prendeva forma.