Ajax-Lazio la città di Amsterdam avvisa | I tifosi biancocelesti non sono i benvenuti

Tramite una nota, ladiha dichiarato che nessun tifoso dellasarà il benvenuto per la partita di Europa League contro l'. "Il rischio di espressioni e disordini di estrema destra, antisemiti e razzisti è troppo alto" scrive il comune, che teme nuovi scontri dopo la violenza in occasione dell'ultimo match tradel Maccabi Tel Aviv e manifestanti filo-palestinesi.Proprio in virtù di certe posizioni politiche della gran parte del tifo laziale, ladiha invitato i sostenitoria non recarsi in Olanda. "Alcunidellanoti per le loro simpatie di estrema destra e fasciste, nonché per le loro espressioni antisemite e razziste. Adnon c'è spazio per espressioni di razzismo e fascismo" si legge.