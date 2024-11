Ilrestodelcarlino.it - Treni Germania Riviera Romagnola, nuove fermate: quando e quali sono

Bologna, 25 novembre 2024 – Si intensifica il collegamento deitra lae l’Emilia Romagna, soprattutto per quanto riguarda la stagione estiva e la. A partire da aprile 2025 verranno estese le corse giornaliere: un treno da Monaco di Baviera tutti i giorni per circa 6 mesi, con leche si aggiungono a quelle di Bologna, Cesena e Rimini, ovvero Riccione e Cattolica. Il servizio sarà attivo dal 17 aprile al 6 ottobre e si tratta di un collegamento realizzato dalle ferrovie tedesche DB e austriache ÖBB con i nuoviRailJet, più veloci e confortevoli. Il servizio offre così ai viaggiatori tedeschi una valida alternativa al traffico autostradale. Il collegamento, operativo fino al 6 ottobre, coprirà anche le vacanze autunnali dei bavaresi. Servizi e biglietti Iche copriranno la tratta, i RailJet New Generation,mezzi di ultima generazione progettati da Siemens, che uniscono velocità e comfort.