Schianto in moto, resta in terapia intensiva il 53enne di Vigarano

E’ ricoverato nelladell’ospedale Maggiore di Bologna, il 53 enne diche, sabato intorno alle 16, mentre era a bordo della sua, è stato protagonista di una grave incidente avvenuto al passaggio a livello di Ponti Spagna, sulla strada provinciale che collega Bondeno a Stellata. Le sue condizioni sono gravi, ma pare siano stabili e non dovrebbe essere in pericolo di vita. L’uomo ha urtato le sbarre ed è stato sbalzato a più di centro metri di distanza finendo contro una recinzione. Immediata la chiamata ai soccorsi degli automobilisti che stavano sopraggiungendo ma all’arrivo dell’ambulanza del 118 con i sanitari che hanno pto le prime cure sul posto, è stato allertato l’elisoccorso che è atterrato in campo nelle immediate vicinanze, per poi caricare ilciclista e volare rapidamente verso l’ospedale Maggiore di Bologna.