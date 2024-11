Ilgiorno.it - Scatta l’sos revenge porn. Foto e video hard nelle chat. Episodi triplicati dal 2022

Ancora troppa violenza di genere nel Lodigiano. Aumentano prevenzione e iniziative di sensibilizzazione. Per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Questore Pio Russo ha promosso diversi eventi. Il bilancio segnala "meno maltrattamenti e violenze sessuali, più ammonimenti, ma maggior divulgazione digrafie esessualmente espliciti". I dati statistici della Questura di Lodi parlano di 92 maltrattamenti nel: erano stati 102 del 2023 e sono stati ridimensionati a 90 quest’anno. Gli atti persecutori il primo anno considerato erano 29, poi sono diventati 44 e nel 2024 si attestano a 25. Le violenze sessuali sono passate da 32 a 20 e per quest’anno si è arrivati a 24 casi. Nele 2023 ci sono stati rispettivamente anche due casi di diffusione illecita di immagini osessualmente espliciti che, quest’anno, sono già 7.