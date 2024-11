Quella della violenza sulle donne e dei femminicidio è una piaga mondiale I dati relativi al 2023 e al 2024 continuano a mostrarlo

Leggi su Iodonna.it

Lae dei femminicidi è un fenomeno drammatico che continua a verificarsi in Italia e nel mondo. Nel giorno in cui si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazioneraccolti dal ministero dell’Interno e del rapporto delle agenzie Onu UN Women e Unodoc raccontano che il lavoro da fare è ancora tantissimo.Nel primo semestre delrisultano 51uccise da fidanzati, mariti o ex Leggi anche › 25 Novembre: Wall of Dolls per dire NO alla. Manifestazioni a Milano, Brescia, Roma e Trieste Nei primi sei mesi delsono state 3mila le violenze sessualiI casi di revenge porn nelsono stati 700Nelfinora le chiamate al numero anti1522 sono state 33milaNeluna donna ogni minuto nel mondo è stata uccisa da un partner o da un familiareNelsono state uccise 85milanel mondo, 51.