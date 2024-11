Gravidanzaonline.it - “Quante probabilità ci sono che la sindrome di Alport passi alla prole?”

Leggi su Gravidanzaonline.it

Buongiorno dottore, le scrivo perché mio marito ha da poco scoperto di avere ladi. Ha 37 anni e, per ora, non ha nessun sintomo se non creatinina a 1,23, proteine ed ematuria nelle urine. Ha fatto gli esami dopo chemadre (mia suocera) è stata diagnosticata la stessaed ora è in attesa di un trapianto di rene.Il mio compagno ha un fratello, che però non è risultato positivo. Prima di scoprire questa malattia stavamo cercando una gravidanza, ma orapreoccupata che possa trasmettersici? E c’è un modo per evitare che accada? La ringrazio per la risposta.L'articolo “ciche ladi?” proviene da GravidanzaOnLine.