Pietro Cappa chi è il marito di Amii Stewart | Quando l’ho conosciuto sono stata veramente fortunata

è ildella celebre cantante statunitense, nonché suo fidatissimo manager e compagno di vita. Originario di Roma,edsiincontrati per la prima volta negli anni novanta e da quel giornodiventati inseparabili. Per quanto concerne la vita privata dell’uomo, sappiamo che è sempre stato piuttosto riservato, rimanendo il più delle volte dietro le quinte. Nell’estate del 1994arrivate le nozze con, dopodiché lo ha voluto al suo fianco anche sul lavoro.Dopo tanti anni insieme i due si amano ancora moltissimo e la stessa cantante non smette di spendere parole al miele per il. “Mioè meraviglioso, paziente, sensibile e generoso. Lui è la mia mano sinistra.”, ha dichiarato la cantante in un passaggio a Da noi a ruota libera.