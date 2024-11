Quotidiano.net - Paolo Jannacci e papà Enzo: "Parlavamo in fenicio antico. L’autolavaggio il nostro regno"

Leggi su Quotidiano.net

"Vengo anch’io, no tu no" ha 58 anni ma sembra scritta oggi, al punto che viene ancora usata negli spot. Come spiega il duraturo successo del brano? "C’è il connubio tra la semplicità musicale e l’idea geniale, oggi si direbbe un claim, che racchiude un modo di essere" – risponde al telefono il figlio–. Mio padre spiegava: ‘Quella frase la dicevano sempre a me’. Era un modo per raccontare dei disadattati, degli esclusi". Lei e suo padre parlavate in ‘’. Cosa significa? "Nei momenti di relax familiare ci inventavamo termini che alludevano ad altro per metafora o analogia. ‘L’elaboratore d’artifizi’, per esempio, era il piano, ‘allungami il deambulatore’ significava ‘accompagnami alla porta’, ‘passami l’indice glicemico’ voleva dire ‘passami lo zucchero’. Lui chiamava ‘bloster’Rossi, perché era piccolo, tosto, chiuso in certi momenti privati ma poi sul palco si apriva".