Spazionapoli.it - Napoli in vetta, Chiariello smorza l’entusiasmo: “Basta trionfalismi, vi spiego perché”

Umbertogli entusiasmi sulprimo in classifica: “ingiustificati”, spiegato il motivo.Ilcontinua a volare sulle ali del: con la vittoria per 1-0 contro la Roma, gli azzurri hanno confermato il loro primo posto in classifica. I tifosi non smettono così di sognare allo Scudetto, due anni dopo quello vinto con Spalletti e un anno dopo l’incredibile decimo posto in Serie A. L’assenza delle coppe quest’anno può rivelarsi però un vantaggio nella preparazione della settimana, motivo per cui il sogno tricolore resti vivissimo.Non la pensa totalmente così Umberto. Il commentatore, nel corso della trasmissione “A pranzo con” in onda su Radio Crc è intervenuto con il suo “Punto chiaro”, in cui ha evitato tutta la piazza a placare gli entusiasmi.