Thesocialpost.it - M5S, Grillo chiede la ripetizione del voto della Costituente. Conte: “Estremo tentativo di sabotaggio”

Leggi su Thesocialpost.it

“Beppeha appena avviato undi: ha chiesto di rivotare, invocando una clausola feudale che si trascinava dal vecchio statuto. Insomma, è passato dalla democrazia diretta al ‘qui comando io’ e se anche la maggioranza vota contro di me non conta niente”. Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe. “Dateci qualche giorno, e torneremo a votare sulla rete i quesiti sullo Statuto impugnati da. Avanti, ancora, insieme”.Leggi anche: Movimento 5 Stelle, Beppeformalmente lavotazione: “Combatterà su ogni terreno, legale e politico”La sfida interna trasi intensifica. Il fondatore del Movimento ha scelto di non arretrare e di portare avanti il suo scontro su ogni terreno, sia legale che politico.