Il pm | L' omicidio è l' ultimo atto del controllo di Turetta su Giulia Cecchettin

AGI - L'diha rappresentato l'" delche Filippovoleva esercitare sulla ragazza. Il pm Andrea Petroni inquadra in questo contesto il delitto nei primi passaggi della requisitoria. "Il rapporto trae l'imputato è caratterizzato da forte pressione, dalsulla parte offesa, sulle frequentazioni e sulle amicizie, sulle uscite" argomenta il rappresentante dell'accusa. Nelle prime battute del suo intervento, Petroni ha voluto anticipare che "non ci saranno riflessioni sul femminicidio come tematica o alla Giornata di oggi, simbolo contro la violenza contro le donne, perché in questa sede si accertano solo responsabilità individuali'. "Persecuzioni iniziate già un anno prima" Già un anno prima di essere uccisa,era vittima di 'atti persecutori' da parte di Filippo