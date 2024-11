Secoloditalia.it - Giulia Cecchettin, il pm chiede l’ergastolo per Turetta: poteva scegliere, ha deciso di uccidere con crudeltà

«L’ho uccisa perché lei non voleva tornare con me»: è accusato di omicidio volontario aggravato da premeditazione,, efferatezza, sequestro di persona, occultamento di cadavere e stalking. Nonessere chela richiesta di condanna per Filippo, reo confesso dell’omicidio dell’ex fidanzata,, uccisa a 22 anni con 75 coltellate la sera dell’11 novembre dello scorso anno. Stamane, il pubblico ministero Andrea Petrone ha presentato una maxi memoria per ripercorrere tutte le tappe del calvario vissuto da. La difesa ha giocato finora le sue poche carte, tentando di far derubricare la premeditazione nella meno aggravante pre-ordinazione. Domani parola spetterà ai difensori di Filippo. Il 3 dicembre la sentenza.Condannare alFilipponel processo dell’omicidio di