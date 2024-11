Quotidiano.net - Due candeline per Zurich Bank: "Continuiamo a investire"

COMPIE due anni e festeggia il suo anniversario consolidando la sua presenza sul mercato grazie a servizi sempre più personalizzati. Ad ottobre 2022 nasceva, ambiziosa iniziativa del Gruppoin Italia, che, rispondendo alla crescente necessità di una consulenza sempre più qualificata, ha introdotto un nuovo paradigma di advisory finanziaria, in una fase macroeconomica complessa e caratterizzata da importanti sfide per la gestione dei patrimoni. A due anni dal lancio, e contando su 1.050 consulenti finanziari e 18 miliardi di Asset in gestione,avanza lungo un percorso di crescita e rafforzamento che le ha consentito di raggiungere importanti obiettivi in termini di offerta, gestione dei talenti e valore del brand, consolidando il proprio posizionamento sul mercato.