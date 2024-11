Gaeta.it - Dadapolis: il film che esplora le sfide e le bellezze di Napoli al cinema il 2, 3 e 4 dicembre

Facebook WhatsAppTwitter, il nuovodi Carlo Luglio e Fabio Gargano, si prepara a conquistare il pubblico con una visione unica sulla città di. Presentato alle Giornate Degli Autori durante la Mostra deldi Venezia 81, ilsarà proiettato come un evento speciale il 2, 3 e 4, per poi proseguire in un tour nelle saletografiche italiane. Questo progettotografico si distingue per il suo approccio pluralistico, in grado di delineare un affresco contemporaneo di, in continua evoluzione.Una prospettiva caleidoscopica sunon è solo un, ma un viaggio nell’essenza vibrante e contrastante di, un luogo intriso di storie e culture diverse. Con oltre 60 artisti e musicisti locali che contribuiscono con le loro opere, iloffre una visione profonda e articolata della città, rivelando la sua bellezza e i suoi problemi attraverso un dialogo corale.