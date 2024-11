Romadailynews.it - Campagnano, al via i lavori di ristrutturazione dell’impianto sportivo

Investimento da oltre 900 mila euro per rigenerare un’area sportiva e migliorarne l’accessibilitàOggi è stato inaugurato il cantiere per ladi via San Sebastiano nel Comune didi Roma. Lo ha annunciato Pierluigi Sanna, vicesindaco della Città metropolitana di Roma, sottolineando l’importanza dell’intervento per il miglioramento della qualità della vita nelle comunità locali.Il progetto, finanziato con 700 mila euro del PNRR e oltre 200 mila euro di fondi aggiuntivi della Città metropolitana, punta alla riqualificazione di una struttura attualmente in stato di abbandono. Tra le opere previste, il rinforzo del terreno, la creazione di un campo polivalente con copertura in legno lamellare, nuovi spogliatoi seminterrati, e l’ampliamento delle aree esterne.