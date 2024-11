Zon.it - Battipaglia, Tre Panettoni per il 3Voglie del lievitista Valentino Tafuri

Il pizzaiolo eper Natale 2024 propone per il quarto anno consecutivo la sua personale linea di. Un’idea nata quando, in piena emergenza sanitaria da Covid-19, gli venne chiesto di preparare milleda regalare al personale sanitario impegnato nelle corsie di ospedale. Quell’occasione di solidarietà divenne un motivo per sperimentare un nuovo progetto insieme allo chef Cristiano Capece e lo stagista dell’epoca Simone Iacozza. Da quella operazione di solidarietà, chedefinisce “una folle impresa”, ilbattipagliese non si è più fermato ed in occasione di ogni Natale, dal 2020 ad oggi, sperimenta il suo panettone con varianti e dinamiche sempre nuove.“Inizio come pizzaiolo a 17 anni, ma la voglia di mettermi in gioco con le farine e sperimentare nuovi prodotti non mi ha mai fermato.