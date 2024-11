Davidemaggio.it - Raiduo con Ale&Franz riparte con nuovi sketch e due puntate in più

Dopo esperimenti azzardati e malriusciti (come L’altra Italia e Se mi lasci non vale), Rai 2 tenta di risollevarsi in prima serata affidandosi alla comicità. Non una a caso, ma quella di Ale e Franz che sono pronti a tornare con il loro spettacolocon Ale&Franz. La scorsa edizione, andata in onda nel dicembre 2023, ha registrato una media del 5,1% di share. Numeri giudicati sufficienti per riconfermare il programma. Ma non solo, perché dalle tredello scorso anno, in questa edizione Ale e Franz condurranno cinque serate.Da domani lunedì 25 novembre al 23 dicembre, la coppia artistica si presenterà al pubblico conma anche con i classici personaggi rivisti in ottima contemporanea. Per esempio, i vecchietti Ermanno e Nanni saranno quest’anno coadiuvati da alcuni improbabili badanti: Marco Marzocca nei panni del filippino Ariel, Mara Maionchi, Ippolita Baldini e Roberto Crema, ognuno dei quali cercherà di far impazzire i vecchietti.