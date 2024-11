.com - Calcio / Stefano Tacconi ha presentato a Mazzangrugno il suo volume “L’arte di parare”

Ieri sera al ristorante “La Brusca”, l’incontro tra il campione bianconero e tanti appassionati che hanno voluto condividere il suo incredibile percorso e le ultime drammatiche vicende JESI, 24 novembre 2024 –haieri sera a, al ristorante “La Brusca”, il suo ultimodi”, con cui ha voluto raccontare il suo ultimo periodo, difficilissimo, per fortuna superato.Ildi: “di”Non è la prima volta che l’ex portiere bianconero torna nelle Marche. L’amicizia con il Presidente dello “Juventus Official Fan Club 2 Stelle” di Jesi, Paolo Paoloni e l’appassionato Vincenzo Felici infatti, ha permesso a tanti tifosi juventini di incontrarlo in varie occasioni, prima di quel maledetto 23 aprile 2022, giorno in cuisubì un malore che lo costrinse all’immediato ricovero e, successivamente, ad una nuova vita.