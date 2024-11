Ilveggente.it - Borussia Monchengladbach-St. Pauli, Bundesliga: tv, formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

-St.è una partita valida per l’undicesima giornata die si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili.I padroni di casa hanno una delle miglior difese del campionato: ilMonchegladach, con i suoi 16 gol subiti, è tra le prime cinque della massima serie tedesca. Dall’altro lato, il St., è quella che ha segnato di meno: solamente sette volte, nelle prime dieci giornate, gli ospiti hanno esultato. Evidente quindi che c’è la possibilità che questo match finisca come anche voi potete immaginare.-St.: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itE anche la classifica ci dice questo, ovviamente: sereni, a metà, gli uomini del, terz’ultimi gli ospiti che invece avrebbero assoluto bisogno di un’affermazione per tirarsi, o almeno cercare di farlo, dalle sabbie mobili della classifica.