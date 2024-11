Zonawrestling.net - AEW Full Gear: Mercedes Moné mantiene il Titolo TBS contro Kris Statlander in un match incredibilmente combattuto

ha dimostrato al mondo perché è la CEO della divisione femminile di AEW, difendendo con successo il suo TBS Championshipa AEW2024. In una svolta drammatica,ha bandito la sua solita alleata, Kamille, da bordo ring, dimostrando di poter fare tutto da sola. Durante l’AEW Zero Hour pre-show,ha attaccato verbalmente Kamille, accusandola di aver commesso errori negli ultimi eventi televisivi. Con il suo stile infuocato,ha dichiarato: “Ti mostrerò come una vera donna gestisce gli affari”, prima di proibire a Kamille di apparire a bordo ring.Nelha strategicamente preso di mira il ginocchio infortunato di, mettendo in mostra la sua abilità tecnica e precisione spietata. Nonostante la resistenza e la forza diha sfruttato l’infortunio, ottenendo la vittoria con un Roll-up eseguito alla perfezione.