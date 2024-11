Notizie.com - Trump nomina Pam Bondi: chi è la ministra della Giustizia, ex procuratrice contro le droghe letali

Donaldhato Pamcome, chi è l’exle? Il neo presidente degli Stati Uniti d’America ha parlatosua scelta come di “unastellare”.Pam: chi è la(ANSA) Notizie.comsi è messo alle spalle le polemiche su Matt Gaetz e ora annuncia il suo ministro, evidenziando su Truth Social: “Sono orgoglioso di annunciare l’ex procuratore generale del Grande StatoFlorida, Pam, come nostro prossimo procuratore generale degli Stati Uniti d’America”.Lo stesso neo presidente ha voluto spiegare qualcosa in piùpolitica, specificando: “Pam è stata procuratore per quasi vent’anni, dove è stata dura su crimini violenti rendendo le stradeFlorida più sicure.