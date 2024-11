Ilrestodelcarlino.it - Tre nuove mostre a Riccione tra cultura e arte in ville storiche e musei

, 23 novembre 2024 – Viaggio nelle, che in questo fine settimana aprono all’insegna della fotografia d’autore, della difesa delle donne e della memoria degli eventi bellici, che ottant’anni fa sconvolsero il Riminese. Vernissage, ieri sera per “Jacques Henri Lartigue e André Kertész - Maestri della fotografia moderna” a Villa Mussolini, oggi si replica con “I am a woman. No more no less” a Villa Franceschi, e “Operazione Olive. 1944, l’alba della liberazione” al Museo del Territorio. “Jacques Henri Lartigue e André Kertész - Maestri della fotografia moderna”. Da oggi al 6 aprile Villa Mussolini, sul Lungomare della Libertà, spalanca le porte al pubblico per la mostra dedicata ai due pionieri della fotografia moderna. L’esposizione, ain anteprima nazionale, è un’occasione unica per immergersi nel mondo dei due apprezzati artisti autodidatti attraverso un accattivante viaggio tra cento inediti e iconici scatti, che mettono a confronto e in parallelo i due “guru” della fotografia.