Roma bruciata una foto di Valditara durante il corteo contro la violenza di genere

, ilorganizzato da Non una di meno ha attraversato il cuore della città da piazzale Ostiense fino a piazza Vittorio Emanuele II, scandendo lo slogan «Disarmiamo il patriarcato». L’iniziativa, a un anno dal femminicidio di Giulia Cecchettin, ha voluto ricordare le vittime didiregistrate nell’ultimo anno. «Le parole del ministroconfermano l’urgenza di scendere in piazza», hanno dichiarato i promotori del movimento, sottolineando che «il patriarcato esiste, non è ideologia, e il razzismo istituzionale non è la risposta. L’assassino, il violento, l’abusante sono figli della nostra società e hanno quasi sempre le chiavi di casa». View this post on Instagram A post shared by Non Una Di Meno (@nonunadimeno)Il messaggio dei promotori: «Non è l’immigrazione ma la vostra educazione»Prima dell’inizio del, alcuni attivisti hanno bruciato unadel ministro dell’Istruzione Giuseppedavanti alla sede del ministero, documentando il gesto sui social.