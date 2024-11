Premier League 2024 25 | tracollo Manchester City il Tottenham passeggia all’Etihad e rifila il poker

Leggi su Sportface.it

Non sembra conoscere fine la crisi del. Nella dodicesima giornata diinfatti la formazione di Pep Guardiola è infatti crollataStadium davanti al proprio pubblico con un roboante 4-0 contro il, collezionando così la quinta sconfitta consecutiva tra campionato e Champions, cosa mai successa nell’era del tecnico catalano. Dall’altra parte invece una prestazione solida e quadrata per i londinesi, che si sono difesi nei momenti di massima pressione dei padroni di casa per poi pungere in contropiede. La gara si sblocca al 13?, quando Kulusevski dalla destra pennella un cross per l’inserimento di Maddison, che taglia alle spalle di Stones e da pochi passi batte Ederson al volo col mancino. Passano sette minuti e ancora Maddison punisce i Citizens: brutta palla persa nella propria trequarti, Son pesca il centrocampista inglese che supera il portiere avversario con un delizioso tocco sotto e fa doppietta e 2-0.