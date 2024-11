Portoferraio, quarantenne sottoposto alla sorveglianza speciale per un anno

Leggi su Corrieretoscano.it

– Dovrà sottostareper un. Il provvedimento è stato emesso dcompetente sezione del tribunale di Firenze: un uomo sulla quarantina residente sull’isola avrà delle limitazioni nell’accesso ai locali pubblici e il divieto di lasciare l’abitazione in orario notturno, ma soprattutto il divieto di incontro e la frequentazione di persone già conosciute alle forze dell’ordine. L’azione dell’Arma in provincia di Livorno, in chiave di prevenzione dei reati, si estrinseca anche proprio attraverso la richiesta di applicazione delle cosiddette misure di prevenzione; infatti coloro che si rendono protagonisti di gravi reati, come quelli contro la persona ed il patrimonio, in materia di armi e di stupefacenti, a prescindere dall’esito definitivo del procedimento penale a loro carico, al fine di evitare che ne commettano ancora di nuovi, sono destinatari di una puntuale e costante vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza, impedendo loro la reiterazione oltre che di condotte penalmente rilevanti anche di cosiddetti comportamenti antisociali.