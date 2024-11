Spazionapoli.it - Napoli-Roma, Maradona verso il sold out: dove sono gli ultimissimi biglietti disponibili

Se non saràout, poco ci manca: lo stadio Diego Armandoè pronto a dare un supporto importante al suo, che affronterà lanella tredicesima giornata di Serie A.Manca sempre meno al fischio d’inizio della sfida tra ile la, che andrà in scena nel pomeriggio di domenica allo stadio Diego Armando. La speranza da parte dei tifosi è che la squadra abbia assorbito nel migliore dei modi la terza sosta di stagione per le Nazionali e che possa così dare una risposta nei confronti di quelle squadre chescese in campo prima dei partenopei. D’altro canto, i giallorossi arrivano alla sfida di Fuorigrotta in un clima davvero surreale, con il ritorno di Claudio Ranieri che rappresenta l’auspicio da parte dei supporters di fede giallorossa di risalire quanto prima la china.