Anteprima24.it - Lorenzo Forte e Concita De Gregorio assolti dalle accuse di diffamazione contro le Fonderie Pisano

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiSabato, 23 novembre, alle ore 11.00, presso il Bar G. Verdi Caffè Letterario, in piazza Matteo Luciani 28 a Salerno, si è tenuta la conferenza stampa indetta dall’Associazione Salute e Vita per fornire agli organi di informazione tutte le novità riguardanti le attività e le inchieste, sia civili che penali, relative alle.A moderare l’inè stato Davide Bottiglieri, sceneggiatore e produttore di Marianna, ultima iniziativa promossa dall’Associazione Salute e Vita, in collaborazione con il CSV-Sodalis di Salerno, per educare e sensibilizzare sui disastri ambientali. Il cortometraggio, prodotto dalla Vitruvio Entertainment, co-prodotto da Nova Civitas Soc. Coop., patrocinato dai Comuni di Pellezzano, Baronissi e Padula, verrà presentato nella sua premiere mondiale proprio a Salerno, sabato 30, presso il Cinema San Demetrio.