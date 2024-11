Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Gurgl 2024 in DIRETTA: Shiffrin non si vuole fermare

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLO10.15: Da non sottovalutare le svizzere Michelle Gisin e Wendy Holdener. Quest’ultima ha fatto a Levi il suo ritorno indopo essersi lasciata alle spalle l’infortunio alla caviglia che l’aveva fermata a dicembre 2023. Per entrambe,, dopo la prova in Finlandia non certo indimenticabile, rappresenta l’occasione per rimettersi in gioco in una disciplina molto competitiva. In casa svizzera attenzione anche a Camille Rast che sembra aver trovato una buona condizione10.12: Attenzione anche alla coppia svedese Anna Swenn-Laon e Sara Hector, entrambe capaci di sorprendere e di inserirsi nelle posizioni di vertice. Stesso discorso per le croate Zrinka Ljutic e Leona Popovic che è apparsa in difficoltà a Levi.