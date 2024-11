Ilgiorno.it - Incidente a Derovere: la vittima è Maria Ragaglia, giovane mamma di quattro figli

(Cremona) – Si è schiantata con l’auto contro un albero e per lei non c’è stato più nulla da fare., 38enne nata a Sospiro e residente a Cingia de’ Botti, ieri mattina intorno alle dieci stava percorrendo la via Giuseppina, la provinciale 28, come aveva fatto tante altre volte. In questa occasione però, nel territorio del piccolissimo comune di(circa trecento abitanti), mentre stava percorrendo un rettilineo, ha perso il controllo della sua Fiat Multipla, ha sbandato, si è capottata, è uscita di strada attraversando la carreggiata e ha terminato la sua corsa contro un albero, restando uccisa sul colpo. Nessun testimone ha assistito al sinistro. Il silenzio è stato rotto dall’urlo delle sirene. I soccorsi sono stati chiamati da chi, transitando poco dopo da quelle parti, ha visto la Multipla fuori strada.