Scuolalink.it - Concorso docenti 2024: bando in arrivo a novembre, prove e competenze richieste

Leggi su Scuolalink.it

Il, noto comePNRR 2, vedrà la pubblicazione delentro dicembre, con un’uscita probabile nel mese di. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), attraverso una nota del 30 ottobre, ha prorogato al 23il termine per completare il censimento e il collaudo delle aule informatizzate. Nel frattempo, un decreto pubblicato l’8ha introdotto modifiche regolamentari al precedentePNRR 1, riguardanti punteggi, tempistiche per le domande e programmi di alcune classi di. Come prepararsi alLa preparazione richiede un’attenzione particolare allepedagogiche, psicopedagogiche e didattico-metodologiche, oltre a una buona padronanza della lingua inglese e delle tecnologie multimediali.