Gaeta.it - Bologna cerca di continuare la striscia vincente contro una Lazio in difficoltà

Facebook WhatsAppTwitter Le ultime vittorie delhanno riportato entusiasmo tra i tifosi e hanno permesso alla squadra di ritrovare la giusta dimensione. Dopo aver ottenuto successiCagliari, Lecce e Roma, i rossoblù si preparano ad affrontare lain un match che si preannuncia av. Nonostante leche entrambi i club stanno affrontando a causa delle assenze, entrambe le squadre cercheranno di conquistare i tre punti per non perdere contatto con il vertice della classifica.La situazione attuale delVincenzo Italiano ha espresso la sua approvazione per il lavoro svolto dalla squadra nelle ultime settimane, evidenziando l’importanza di mantenere alto il ritmo per rimanere competitivi nel campionato. Con entusiasmo e unadi vittorie che hanno rinvigorito lo spirito della squadra, ilsi confronta con la sfida rappresentata dalla