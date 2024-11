Oasport.it - Alex de Minaur ammette dopo il ko contro Sinner: “Giocare contro di lui è come fare un puzzle complicato”

E sono nove. L’australianodesi è dovuto ancora una volta arrendere alla straordinaria solidità e classe di Janniknella semifinale di Coppa Davis 2024 a Malaga (Spagna). Nel secondo singolare andato in scena quest’oggi in Andalusia, il n.1 del mondo ha dettato leggeil n.9 ATP, ottenendo la nona affermazione in altrettanti scontri diretti.Ci ha provato con tutto se stesso de, esprimendo un grande tennis, ma alla fine la differente cilindrata di Jannik è stata palese. È un po’ così che si giustifica il 6-3 6-4 del confronto, che ha assicurato all’Italia la qualificazione all’atto conclusivo di Davisl’Olanda. Ne ha parlato l’aussie in conferenza stampa e la sua analisi è stata estremamente lucida.“Non è mai facileil numero 1 del mondo.