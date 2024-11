Bergamonews.it - ? LIVE! Parma-Atalanta 0-1: la sblocca Retegui al 4?, annullato il raddoppio a Lookman

0-1Marcatori: 4?(4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Del Prato, Balogh, Valeri; Estevez, Sohm; Man, Cancellieri, Benedyczak; Bonny. A disp. Chichizola, Corvi, Leoni, Di Chiara, Hainaut, Camara, Keita, Almqvist, Haj Mohamed, Mihaila, Charpentier. All. Pecchia(3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Koussonou; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic;. A disp. Rui Patricio, Rossi, Palestra, Scalvini, Cuadrado, Brescianini, Sulemana, Zaniolo, Samardzic. All. GasperiniArbitro: ManganielloAmmoniti: –Espulsi: –Note: –Gli aggiornamentiGol– Pasalic di tacco dentro l’area liberaal tiro, ma il nigeriano è di pochi passi in offside.0-1 4?– Bellanova ha spazio a destra per pennellare il cross col suo piede forte, in mezzo all’area l’italo-argentino incorna indisturbato.