Una notte al museo 2 – La fuga | tutto quello che c’è da sapere sul film

Unaal2 – La: trama, cast e streaming delsu Italia 1Questa sera, venerdì 22 novembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Unaal2 – La(Night at the Museum: Battle of the Smithsonian),del 2009 diretto da Shawn Levy. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaSono passati due anni e Larry Dailey ha lasciato ildi Storia Naturale, dove lavorava come guardiano notturno, ed è entrato nel mondo degli affari, diventando un importante imprenditore con la sua Dailey Devices. Un giorno torna alspinto dai ricordi e scopre che tutte le statue di cera saranno imballate e trasferite nell’archivio federale dello Smithsonian museum e sostituite con degli ologrammi interattivi. Gli unici pezzi a non lasciare ilsaranno Teddy Roosevelt, Rex, il faraone Ahkmenrah e la sua tavola magica e alcuni dei personaggi più popolari.